تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين في الأصابعة

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (118) لسنة 2025، القاضي بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، خصما من بند المتفرقات.

ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

هذا وتشهد مدينة الأصابعة استقرارا منذ يوم الأحد الماضي، وذلك بعد حادثة الحرائق التي طالت أكثر من 150 مسكنا من منازل المواطنين منذ 19 فبراير الماضي، فيما لاتزال أسباب هذه الحرائق مجهولة.