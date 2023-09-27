تخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة المدارس بالمناطق المنكوبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً يمنح مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وتخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المتضررة جراء الفيضانات البالغ عددها 15 مدينة.

ونص القرار على أن تلتزم مصلحة المرافق التعليمية بوضع جدول زمني محدّد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

وفي وقت سابق، عقد الدبيبة اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومديري المصالح التابعة للوزارة، بحضور وزير الحكم المحلي ورئيس لجنة الاستجابة والطوارئ بدر الدين التومي، وعدد من أعضائها، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بالمباشرة الفورية لأعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة من الفيضانات في المدن المنكوبة شرق ليبيا، على أن يتولى فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، مسؤولية إتمام العقود مع الشركات المنفذة لعمليات الصيانة وفق مقاييس معتمدة وجدول زمني محدد.

كما أوصى الدبيبة بتوفير الأثاث المدرسي والمكتبي، وتوريد فصول مدرسية متنقلة للاستفادة منها في عدد من المدارس المتضررة إلى حين استكمال صيانتها.