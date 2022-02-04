تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عن تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية.

وفي بيان لها، أعربت المؤسسة عن قلقها البالغ، إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح، وألقت بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “اضطرت شركة الواحة للنفط لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج”.

وأضاف صنع الله: “إن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن”.

هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية، بحسب البيان.

كما أكدت مؤسسة النفط أن رأي إدارة القانون إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة.

وفي هذا السياق، قال صنع الله: “إن خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة، ولكن هذه الخطايا لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تُكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وتُحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره ومستمرين في النهوض بمسؤولياتنا والله الموفق”.

وأشارت مؤسسة النفط إلى توقف كافة عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية في خليج سرت بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية وكان يمكن الاستمرار في الإنتاج وعدم اللجوء إلى تخفيضه بيد أن هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون استمرار الإنتاج بالمعدلات المتاحة، وفقاً للبيان.