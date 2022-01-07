تخوفات لدى العمالة المصرية من العودة إلى ليبيا

أفاد مستشار وزير القوى العاملة في مصر حسين البكباشي، بأن التخوفات الأمنية لدى العمالة المصرية إزاء السفر إلى ليبيا لا تزال موجودة.

وأضاف البكباشي أنهم في جميع لقاءاتهم مع العمالة أكدوا أن الوضع الأمني في ليبيا مستقر، وأنهم أطلقوا منظومة الربط الإلكتروني للوصول إلى العامل المصري طوال الوقت، مشيرا إلى أنّ المنظومة تضمن جدية العقود، وعدم حدوث أي تجاوز، والقضاء على العقود الوهمية من قبل السماسرة.

وبيّن البكباشي أنّ بروتوكول التعاون بين مصر وليبيا يضمن للطرفين تحقيق أهداف الجانبين، من حيث ضمان الحفاظ على سلامة العمالة، والتأكد من كونهم مؤهلين بشكل تام للوظائف المطلوبة.

وتابع مستشار القوى العاملة في مصر أنّ أول طلبية كانت في المجال الطبي، حيث أن هناك مستشفى بدأ يعود للحياة ويحتاج إلى أطباء وممرضين، مشيرا إلى أن العقود القادمة ستغطي كافة المجالات.