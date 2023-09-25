تداعيات الأوضاع في المناطق المنكوبة.. محور لقاء «تكالة» بالمبعوث الأممي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة والمناطق المنكوبة بالجبل الأخضر.



جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، قدم خلاله “باتيلي” تعازيه الحارة للشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء إعصار “دانيال”، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

واستعرض تكالة خلال اللقاء الخطوات والآليات التي يقوم بها المجلس الأعلى للدولة للحدّ من المعاناة التي يعاني منها سكان المناطق المنكوبة، إضافة إلى الخطوات العملية لإعادة إعمار درنة.

كما بحث اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.