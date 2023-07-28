تداعيات حرائق غابات الجزائر.. ليبيا: متضامنون مع أشقائنا هناك

قدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تعازيها إلى الحكومة والشعب الجزائري في ضحايا الحرائق التي شبت في الغابات بعدد من المناطق.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامنها مع الأشقاء في الجزائر، متمنية أن يعم الأمن والأمان كل ربوع الجزائر، بحسب البيان.

وضربت حرائق عنيفة شمال وشرق الجزائر، مخلفة 34 قتيلا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وتسببت في تدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر، بحسب السلطات الجزائرية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائري إنّ الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم حوصروا بالنيران في أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية رفقة سكان القرى المجاورة.

يشهد شمال الجزائر وشرقها كل صيف حرائق تكتسح الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.