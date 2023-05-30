تداعيات حرب السودان.. ستجر ليبيا إلى حريق إقليمي.. مجلة تابعة لـ«الأفريكوم» تكتب

كشف تقرير نشرته مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» التابعة للقيادة الأمريكية «أفريكوم» بأن الفريقين وهما خليفة حفتر ومرتزقة فاغنر يدعمان قائد قوات الدعم السريع «حميدتي» في حربه في السودان.

وأشار التقرير إلى أنّ هذا الدعم يشمل توصيل الذخيرة والصواريخ إلى قوات الدعم فضلا عن تبادل المعلومات الاستخبارية وإشراف صدام نجل خليفة حفتر على عملية إمداد قوات الدعم بآلاف من براميل النفط يوميا.

وأوضحت المجلة في تقريرها الذي استند على محللين أنّ ليبيا يمكن أن تكون بمثابة قاعدة خلفية لمقاتلي قوات الدعم، ما يهدد بتدويل الصراع إلى المنطقة، وفق التقرير.

واعتبر التقرير أنّ ليبيا أصبحت مركز إمداد وتموين رئيسي في السوق السوداء للأسلحة والمواد الغذائية والوقود والمقاتلين والدولارات، وقاعدة مثالية لشن الهجمات.

وأشار التقرير إلى أنه حال انسحاب «حميدتي» وقواته من الخرطوم إلى دارفور، فإنّ القتال القبلي داخل منطقة دارفور وانهيار اتفاق السلام بها يهددان بجر ليبيا إلى حريق إقليمي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت عن تزويد مجموعة «فاغنر» الروسية مؤخرا، قوات الدعم السريع السوادنية بقيادة «حميدتي» بصواريخ أرض – جو للقتال ضد الجيش السوداني.