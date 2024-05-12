تدافع وإغماءات خلال حفل توقيع كتاب سعودي في المغرب.. ماذا يحدث!

شهد حفل توقيع كتب الروائي السعودي، أسامة المسلم، السبت، حالة من الفوضى عمت المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط، ما استدعى تدخل إدارة المعرض لإيقافه بسبب الأفواج البشرية الكبيرة التي حضرت للقاءه.

وبحسب ما نقل موقع “صوت المغرب”، فقد شهد الرواق المخصص لاستضافة حفل توقيع الكاتب السعودي، منذ الساعات الأولى من صباح السبت، طوابير من الشباب الذين كانوا في انتظار الحصول على توقيع أسامة المسلم.

وتدخل الأمن بعد أن عمت الفوضى المكان وبدأت بعض حالات الاغماء الناتجة عن الازدحام، وطلبت من الكاتب إنهاء الحفل، وفقا للموقع المغربي.

وكشف الكاتب السعودي، في فيديو مصور، أن مغادرته للمعرض جاءت بـ”طلب من الأمن حفاظا على سلامة الناس”، مضيفا أنه عاد بعد ذلك إلى المعرض بـ”طلب من محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي طلب لقاءه”.

ووفقا لموقع “هسبريس”، فقبل تنظيم المعرض توالت تنسيقات بين قراء مغاربة من عدد من مناطق المملكة لحضور هذا الموعد الثقافي، الذي يوقّع فيه أسامة المسلم رواياته العديدة، الصادرة مفردة وفي سلسلات أيضا.

وأسامة المسلم، كاتب سعودي من مواليد عام 1977. درس الأدب الإنجليزي في جامعة الملك فيصل بالأحساء وتخرج عام 1998، ويعمل محاضرا في الكلية التقنية بالأحساء، بحسب صفحته على موقع “غوودريدز”.

ويختص الروائي السعودي في كتابة الروايات من نوع الفانتازيا والفانتازيا التاريخية، بقصص وأحداث ذات طابع تشويقي، مع وضع أسماء فريدة وغريبة لشخوص أعماله التي، تتسم معظمها بنهايات غير متوقعة.

وصدرت روايته الأولى “الخوف”، عام 2015 عن مركز الأدب العربي. ثم كتب ثلاثية “بستان عربستان”، حيث يحمل الجزء الأول اسم السلسلة والجزء الثاني اسم رابطة الشياطين ويليه الجزء الثالث “رياح هجر”، بالإضافة إلى أعمال قصصية وروائية أخرى.