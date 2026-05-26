تدخلات طبية عاجلة تنقذ حجاجاً ليبيين في «يوم عرفة»

سجلت البعثة الطبية التابعة لمخيم الحجاج الليبيين على صعيد عرفات الطاهر 25 حالة صحية خلال يوم عرفة، وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصدرت ضربات الشمس قائمة الحالات المسجلة، في يوم شهد كثافة بشرية وأجواء مناخية شديدة الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأوضحت عضوة البعثة الطبية الدكتورة زكية بالخير أن الحالات التي استقبلها الطاقم الطبي تنوعت بين ضربات شمس واحتقان في الحلق وارتفاع في ضغط الدم، مشيرة إلى أنه جرى تحويل حالتين إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعهما الصحي بشكل دقيق.

وأكدت الدكتورة زكية بالخير أن الطاقم الطبي في مخيم الحجاج الليبيين يتوفر على مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يشمل أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية وخافضات الحرارة والأملاح، إضافة إلى المراهم العلاجية، الأمر الذي يتيح التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، أدى الحجاج الليبيون صلاة الظهر في مخيمهم على صعيد عرفات، واستمعوا إلى خطبة عرفة في أجواء روحانية مهيبة، وسط تنظيم مكثف وإجراءات طبية وخدمية تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتوفير أقصى درجات الرعاية خلال هذا اليوم العظيم الذي يمثل ذروة مناسك الحج.

هذا ويُعد يوم عرفة من أهم أيام مناسك الحج، حيث يتجمع الحجاج على صعيد عرفات في أجواء روحانية مكثفة، وتشهد فيه درجات الحرارة عادة ارتفاعاً كبيراً، ما يجعل الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس من أبرز التحديات الصحية التي تواجه البعثات الطبية.