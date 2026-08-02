حريق ضخم بالقرب من محطة وقود في المطرد.. تدخل أمني عاجل يمنع كارثة

شارك جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في الاستجابة العاجلة لحريق كبير اندلع بالقرب من مكب النفايات “رابش” في منطقة المطرد، المحاذية لإحدى محطات الوقود، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، وفقًا لما أعلنه الجهاز.

وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن وحدة دوريات المطرد التابعة له شاركت في عمليات الاستجابة ضمن حالة الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية، في إطار التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة، بهدف المساهمة في السيطرة على الحريق وتقليل المخاطر الناتجة عنه.

وأضاف الجهاز أن فرق التدخل السريع عملت على تأمين موقع الحريق، وتنظيم حركة الوصول أمام فرق الإطفاء، ما ساعد في احتواء النيران ومنع انتشارها باتجاه محطة الوقود والمنشآت والمناطق السكنية القريبة، الأمر الذي أسهم في تجنب مخاطر كبيرة كانت تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار جهاز مكافحة التهديدات الأمنية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مهامه في دعم عمليات الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية، بما يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الجهاز استمرار وحداته الميدانية في تنفيذ مهامها، ومواصلة التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة وتعزيز إجراءات السلامة العامة.