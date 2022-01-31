تدريبات بحرية مصرية سعودية مشتركة

اختتمت القوات المسلحة المصرية، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي “مرجان – 17” والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

وأفاد بيان للجيش المصري، بأن التدريب تضمن تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المباني.