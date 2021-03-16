تدريبات تركية أمريكية في البحر المتوسط

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن عناصر من القوات التركية والأمريكية سيجرون تدريبات مشتركة في شرقي البحر الأبيض المتوسط بهدف رفع مستوى التعاون.

ونقلت قناة “تي أر تي” عن المصادر قولها، إن الفرقاطة التركية TCG Gemlik التابعة للبحرية التركية ستشارك في التدريبات إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، ومن المتوقع مشاركة عدد من الطائرات في هذه التدريبات.

ومن المتوقع أن تجري التدريبات الموسعة يوم الخميس المقبل، بمشاركة من طائرات تابعة للبحرية التركية وعبور حاملة الطائرات الأمريكية.

وكان أسطول العمليات السادس الأمريكي أعلن أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات “أيزنهاور” دخلت مياه شرق المتوسط.

وقال الأسطول في بيان له إن “المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وإن عدداً من سفن المجموعة دخل قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية”.

يذكر أنه في 8 مارس الجاري، دخلت مجموعة سفن أمريكية ضاربة المتوسط عبر مضيق جبل طارق، وتضم طراد الصواريخ “مونتيري” والمدمرتين “ميتشر” و”توماس هودنر” وسفينة الإمداد “آراكتيك”.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، ستبقى حاملة “أيزنهاور” في البحر المتوسط لبعض الوقت وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.