تدريبات عسكرية تركية قطرية في الدوحة

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بأن قواتها بقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية “العاصفة هاوتزر” عيار 155/22 مم.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. Fırtına Obüs Topçu Atışları icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/GERYltPYiq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020

يُشار إلى أن العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، تعزّزت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.