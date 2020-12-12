تدريبات عسكرية تركية قطرية في الدوحة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 12 ديسمبر 2020 - 15:52 نُشر: السبت، 12 ديسمبر 2020 - 15:52
دولي
الدفاع التركية
قوات تركية قطرية تجري تدريبات عسكرية في الدوحة

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بأن قواتها بقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية “العاصفة هاوتزر” عيار 155/22 مم.

يُشار إلى أن العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، تعزّزت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

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