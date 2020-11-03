تدريبات عسكرية مصرية فرنسية في البحر المتوسط

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن “القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط”.

وأوضح المتحدث أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون “مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية”.

وأشار إلى أن الفرقاطة المصرية “طابا” ونظيرتها الفرنسية “جان بار” (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض “دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة”.

#المتحدث_العسكرى : القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط … pic.twitter.com/OiMKP1LGqD — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 3, 2020