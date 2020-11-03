تدريبات عسكرية مصرية فرنسية في البحر المتوسط

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 - 17:57 | آخر تحديث: 3 نوفمبر 2020 - 18:05 نُشر: الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 - 17:57
دولي
رويترز
تدريبات عسكرية للقوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر المتوسط

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن “القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط”.

وأوضح المتحدث أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون “مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية”.

وأشار إلى أن الفرقاطة المصرية “طابا” ونظيرتها الفرنسية “جان بار” (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض “دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة”.

آخر تحديث: 3 نوفمبر 2020 - 18:05
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