تدريبات عسكرية مصرية يونانية في بحر إيجة

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء عودة الوحدات البحرية المصرية التي شاركت في تدريب “جسر الصداقة -3” والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

ونفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

وبحسب ما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فإن هذه التدريبات تأتي فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

وأشار إلى أن التدريب يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية واليونانية.