تدريبات متخصصة وحملات ميدانية.. الداخلية تواصل تعزيز الأمن ورفع كفاءة منتسبيها

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جهودها في رفع كفاءة منتسبيها وتعزيز الأمن في مختلف المناطق، من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والحملات الأمنية المتواصلة.

وباشر جهاز المباحث الجنائية تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في مجال تفكيك المتفجرات بالمستويين الأول والثاني، بإشراف إدارة الشؤون الفنية وبالتعاون مع فريق تدريبي متخصص، حيث تستهدف الدورة عددًا من منتسبي فرع الجهاز بالمنطقة الوسطى وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وبالتوازي، تُقام دورة تدريبية أخرى في مجال التحكم بالطائرات بدون طيار، بهدف تأهيل العناصر الأمنية وتزويدهم بالمهارات التقنية الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وفي السياق ذاته، تواصل مديرية أمن زوارة تنفيذ حملة أمنية لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود وبيعه في الطرقات العامة، من خلال استهداف نقاط البيع العشوائية وضبط المخالفين، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى حماية الموارد العامة والحفاظ على النظام العام.

كما تسير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دوريات أمنية مكثفة داخل العاصمة طرابلس، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم (60) لسنة 2025م، لتعزيز التواجد الأمني الميداني وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وتشارك في تنفيذ هذه الخطة عدد من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية والفعالية.

وفي جانب آخر، تمكن مكتب البحث الجنائي بمركز شرطة تاجوراء من ضبط مرتكبي واقعة سرقة عدد من رؤوس الأغنام، التي كانت مقيدة ضد مجهول.

وجرى تحديد هوية الجناة، وضبطهم، واسترجاع المسروقات، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية تختتم ثلاث دورات تدريبية تخصصية لتعزيز كفاءة منتسبيها في مجالات تقنية وميدانية

اختتمت، اليوم الخميس، بمعهد التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية، ثلاث دورات تدريبية تخصصية استهدفت رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية في عدد من المجالات الحيوية، وذلك بحضور مدير المعهد ومعاونه، وعدد من الضباط وممثلي الإدارات الأمنية والتدريبية.

وقد شملت الدورات المجالات التالية:

الدورة الأولى: أقيمت بمقر المعهد، وركزت على الحاسب الآلي وإعداد وطباعة المراسلات الإدارية، واستمرت لمدة أسبوع، بهدف تعزيز المهارات التقنية والإدارية للمنتسبين.

الدورة الثانية: نُفذت بمركز تدريب عش الصقر لمدة أسبوعين، وتناولت أساليب الشرطة المجتمعية، بما يعزز التواصل الإيجابي والتفاعل البنّاء بين رجال الأمن والمجتمع.

الدورة الثالثة: أُقيمت في مقر إدارة المهام الخاصة بإشراف معهد التدريب التخصصي، وتناولت مجال إدارة البوابات الأمنية، واستمرت أسبوعين، حيث ركزت على تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز أساليب التفتيش وضبط الأمن على البوابات.

وقد تخلل حفل الاختتام عروض مرئية وميدانية قدّم خلالها المتدربون نماذج عملية لما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى الجاهزية والانضباط الذي أظهره المشاركون.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات التقدير على المتفوقين في الدورات، تكريمًا لجهودهم وتميزهم.

الإدارة العامة للدعم المركزي تبحث سُبل تحسين الأداء وتوحيد الجهود خلال اجتماع موسّع بديوان وزارة الداخلية

عُقد بديوان وزارة الداخلية، اجتماع موسّع برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، لواء عبدالواحد عبدالصمد، وبحضور رؤساء الفروع والمكاتب وعدد من ضباط الإدارة، وذلك لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وبحث آليات الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع عرضًا لعدد من المقترحات والحلول العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة تنفيذ المهام الموكلة للإدارة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية.

وفي كلمته، أكد لواء عبدالواحد عبدالصمد أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار دعم وتطوير الإدارة العامة للدعم المركزي، وتمكينها من استعادة دورها الحيوي بعد سنوات من التشتت الإداري وسلب العديد من الاختصاصات، مشددًا في الوقت ذاته على أن الإدارة لم تُقصِ أيًّا من منتسبيها.

وأضاف أن العمل الأمني يتطلب روح التعاون والتكافل بين جميع الأعضاء، وهو ما تسعى إليه القيادة الحالية عبر توحيد الصفوف وتعزيز الانضباط المهني، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية وتذليل العقبات أمام منتسبي الإدارة.

كما تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء، حيث استمع مدير الإدارة إلى مداخلات وملاحظات الحضور، مؤكدًا حرصه على ترسيخ مبدأ الشفافية والعمل الجماعي في أداء المهام الأمنية.