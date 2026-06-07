تدريب بمعايير عالمية.. تحرك جديد لـ«المؤسسة الوطنية» للنفط

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد إدارة المشاريع (PMI) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الطاقة الليبي، عبر تطوير منظومة التدريب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.

ووفق ما أعلنته المؤسسة، تهدف المذكرة إلى إرساء إطار تعاون مشترك يشمل مجالات التدريب وبناء القدرات الوظيفية، إلى جانب تطبيق المعايير والمنهجيات الدولية في إدارة البرامج والمحافظ الاستثمارية داخل قطاع النفط الليبي، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع جودة الأداء المؤسسي.

ووقع الاتفاق كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني الشاذلي، في حضور ممثلين عن الجانبين.

وتتضمن المبادرة إتاحة الوصول إلى برامج تعليمية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة عالمياً، إضافة إلى تطوير منصة تدريب مشتركة تحمل هوية المؤسستين، بهدف دعم الموظفين وتأهيل كوادر وطنية قادرة على توطين المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع النفط والغاز.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بهذه الشراكة، معتبراً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تُعد أولى مبادرات مركز التطوير الفني والإداري التابع للإدارة العامة للتدريب منذ تأسيسه، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة العاملين في القطاع.

وأكد أن المؤسسة تواصل التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية وتزويدها بالأدوات والمعارف الرقمية الحديثة، بما يساهم في تحسين إدارة المشاريع الاستراتيجية وتحقيق التميز التشغيلي داخل قطاع النفط الليبي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع هاني الشاذلي عن اعتزاز المعهد بهذه الشراكة، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسة الوطنية للنفط، وبناء قاعدة مستدامة من الكفاءات، بما ينعكس على تحسين أداء المشاريع الحيوية الداعمة للاقتصاد الليبي.