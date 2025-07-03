تدريب مكثف لرفع جاهزية فرق الإطفاء بقطاع النفط

انطلقت الأيام الماضية أعمال البرنامج التدريبي الخاص بأخصائيي الإطفاء في شركات قطاع النفط، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع شركتي “ميدأويل إسطنبول” و”توبراش” التركية.

ويستهدف البرنامج تدريب 100 أخصائي إطفاء ضمن خطة متكاملة لتعزيز جاهزية فرق الإطفاء وضمان استجابة فعالة في حالات الطوارئ.

وخلال الفترة الماضية، تم إنجاز تدريب فرق الإطفاء في شركات سرت، أكاكوس، وراس لانوف، فيما تستمر حالياً مرحلة تدريب أعضاء لجنة الطوارئ العامة في شركة البريقة.

ومن المقرر استكمال البرنامج خلال الفترة القادمة ليشمل فرق الإطفاء في باقي شركات القطاع النفطي.