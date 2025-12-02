تدريب موظفي «وزارة الموارد المائية» لتعزيز قدراتهم بمجالات التغيّر المناخي

يواصل موظفو وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية مشاركتهم الفاعلة في البرنامج التدريبي المشترك بين وزارة البيئة والمنظمة الألمانية “GIZ”، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكيّف مع تغيّر المناخ وتطوير المهارات الشخصية على المستويين القيادي والتشغيلي.

ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية عملية تشمل تعلم “نظرية التغيير” وأساسيات إعداد الخطط الاستراتيجية، إلى جانب مراجعات جماعية لمسودات المشاركين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويستهدف البرنامج تعزيز جهود التنمية البيئية والمناخية في ليبيا، من خلال دعم العاملين في القطاعات البيئية والمائية وتمكينهم من التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة والتكيف مع التغيرات المناخية السريعة.

وتأتي هذه التدريبات ضمن جهود الدولة لتطوير القدرات الوطنية في مواجهة آثار التغير المناخي، خاصة في مجال الموارد المائية والطاقة، في ظل التحديات البيئية المتسارعة في ليبيا والمنطقة العربية.

وتعد الشراكات مع منظمات دولية مثل “GIZ” خطوة مهمة لتعزيز الخبرات التقنية والإدارية للعاملين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.