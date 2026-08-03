تدريب ميداني وقيادات جديدة.. مؤسسة النفط تعزز «الاستثمار» في الكفاءات

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط آليات تفعيل وتمكين مراكز التدريب المحلي، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الهادفة إلى تعزيز التأهيل الفني والميداني للعاملين.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الاجتماع الموسع ضم مدير عام تنمية الموارد البشرية، ومدير إدارة التدريب، ومديري التدريب في الشركات التابعة، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير مراكز التدريب المحلي، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعداد وتأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وتناول الاجتماع تقييم واقع مراكز التدريب التابعة للمؤسسة والشركات، ورصد أبرز التحديات والفرص المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوفرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف المراكز التدريبية.

كما ناقش المشاركون إعداد برنامج تدريبي متكامل للموظفين حديثي التعيين، يعتمد على التدريب أثناء العمل داخل الحقول والموانئ والمواقع النفطية، بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية منذ المراحل الأولى لمسيرتهم المهنية.

وبحث الاجتماع أيضًا توحيد وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية، والارتقاء ببرامج تنمية المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية، ونشر الوعي باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، بما يعزز ثقافة الالتزام ويرسخ بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.

وأكد المجتمعون أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية المؤسسة الوطنية للنفط لبناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على إعداد وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات، وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المسؤوليات وقيادة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المؤسسة الوطنية للنفط نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم ركائز تطوير قطاع النفط الليبي، وضمان استدامة الأداء ورفع كفاءة التشغيل في مختلف المواقع والمنشآت النفطية.