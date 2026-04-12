تدريب 48 وكيلاً للنائب العام على أساسيات «الطب الشرعي»

أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، عن اختتام نشاطين تدريبيين ضمن برنامج تنمية مقدرة المحققين على الخبرة الفنية، في إطار جهوده لتعزيز التأهيل المهني للكوادر القضائية.

وأوضح المركز أن النسختين السادسة والسابعة من دورة “أساسيات الطب الشرعي للمحققين” أُنجزتا يوم الخميس 9 أبريل 2026، ضمن الخطة التدريبية للعام 2025 – 2026، وبمشاركة مجموعتين ضمتا 48 وكيلاً للنائب العام.

وشمل المشاركون وكلاء يعملون في نطاق محاكم الاستئناف في مدن سبها، طبرق، درنة، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، غريان، الزاوية، جنوب طرابلس، وشمال طرابلس.

ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى استكمال التأهيل الإعدادي للأعضاء المعينين على أول درجات سلم الهيئات القضائية، من خلال رفع مستوى المعرفة في مجالات العلوم المرتبطة بالعدالة الجنائية، وبما يعزز التعامل مع الأدلة الفنية والخبرات المساندة للعمل القضائي.

وأكد المركز أن البرنامج ركز على تطوير مهارات الاستجابة القضائية في إدارة مواقع الجرائم محل التحقيق، بما يسهم في تحسين جودة العمل التحقيقي ودقة الإجراءات.

وتنوعت أساليب التدريب بين حلقات نقاش وتمرينات عملية، وزيارات ميدانية، ودراسات تطبيقية لوقائع وأماكن حقيقية، إضافة إلى تنفيذ عمليات كشف ومعاينة تحاكي قضايا واقعية.

كما شملت الأنشطة زيارات إلى المشرحة والمعامل، بهدف إطلاع المشاركين على العمل الميداني في مجال الطب الشرعي وتعزيز الفهم العملي للإجراءات الفنية المساندة للتحقيقات.