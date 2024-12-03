تدشين أول رحلات طيران «سماء المتوسط» إلى مطار بنينا

في خطوة هامة لتعزيز الربط الجوي بين المدن الليبية، شارك مدير إدارة مطابقة المعايير ومدير مكتب رئيس مصلحة المطارات، في تدشين أول رحلات طيران “سماء المتوسط” على خط سير معيتيقة- بنينا.

وبحسب وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، “أقيمت مراسم استقبال مميزة بمطار بنينا للوقد الذي ترأسه ابو بكر فورتية رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من مديري الإدارات والأقسام، حيث حضرها مدير عام المطار ورئيس مجلس إدارة شركة برنيق للطيران، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المعنية”.

وتعتبر هذه الرحلة الجديدة “خطوة إيجابية نحو تحسين التواصل بين المدن الليبية، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال تسهيل التنقل، ومن المقرر جدولة رحلات يومية بين معيتيقة وبنينا، مما يعكس التزام مصلحة المطارات بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز حركة الطيران في البلاد”.