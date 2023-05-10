أُقيم بمحطة الشعاب البحرية في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، حفل تدشين الخط البحري طرابلس – إسطنبول بحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، ومدير ميناء طرابلس مصباح حبيبي، وعدد من المسؤولين والشركات السياحية ورجال الأعمال.

وأكد مدير عام ميناء طرابلس البحري مصباح حبيبي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن تدشين الخط عبر سفينة الركاب “كفالاي كوين” سيكون بمعدل رحلة كل 10 أيام، مشيرا إلى وجود مساعي لفتح خطوط أخرى بعد أن تقدمت شركات عديدة للعمل على الخط البحري طرابلس وعدد من الموانئ بالبحر المتوسط.

وأوضح أن الركاب بإمكانهم القيام برحلات دائرية أي الصعود إلى السفينة والقيام برحلة من خلالها للأسر والعائلات والاستمتاع بأجواء الرحلات البحرية والنزول في ميناء الدولة المقصودة والعودة في نفس اليوم.

وأعرب مدير الميناء عن استعداد كل الجهات العاملة بالميناء لتقديم خدماتها للمسافرين، مؤكدا أن رحلة السفينة ستنطلق يوم 11 مايو الجاري من ميناء طرابلس تجاه ميناء إسطنبول.

بدوره عبر عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عن شكره لشركة كفالاي للنقل البحري التي لبت الطلب لفتح خط بين طرابلس وتركيا وتوفير راحة للمواطن الليبي، لافتاً إلى أن هناك مساعي أخرى للانتقال من طرابلس إلى صفاقس بتونس وباقي الدول العربية والأوروبية، وكذلك يجري العمل على فتح خط مع مالطا ومصر.

من جانبه قال أحمد أبوخريص رئيس مجلس إدارة شركة كفالاي، إن أول رحلة بحرية من طرابلس ستكون يوم الخميس إلى إسطنبول عبر إحدى السفن المملوكة لشركة كفالاي والتي كانت تعمل من ميناء مصراتة – إسنطبول، مشيرا إلى أن سعة السفينة 810 ركاب وبإمكانها نقل بضائع بوزن 2000 طن، لافتا إلى أن أسعار التذاكر للركاب تبدأ من 530 إلى 760 دينار ومدة الإبحار من طرابلس إلى إسطنبول وستكون حوالي 72 ساعة تعتمد على العوامل الجوية ويسمح لكل مسافر حمل حدود 70 كيلو من البضائع.