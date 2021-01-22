تدشين حجر أساس محطة توليد كهرباء غازية ببلدية زليتن

تم مساء اليوم الجمعة، تدشين حجر الأساس لمشروع تنفيذ محطة توليد كهرباء غازية بقدرة 164 ميجا وات.

جاء ذلك خلال زيارة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، وعدد من مديري إدارات الشركة إلى البلدية، اجتمع خلالها مع عميد البلدية مفتاح حمادي، وعضو المجلس البلدي زليتن متابع ملف الطاقة بالبلدية ميلاد الصداعي، وعدد من مديري إدارات الشركة بزليتن.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبلدية، فقد تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشاريع بإدارة توزيع زليتن بما في ذلك توطين مشاريع الطاقة بالبلدية والسبل الكفيلة للإسراع بتنفيذها.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمحطات التوزيع ومشاريع محطات التحويل بالبلدية وكيفية معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها من حيث الإنشاء والاستكمال.

وأكد عميد البلدية مفتاح حمادي استعداد البلدية لتذليل الصعاب أمام تنفيذ مشاريع الطاقة التي تم الموافقة عليها من قِبل الشركة وفق الإمكانيات المتاحة.

ومن جهته شدد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ضرورة تظافر الجهود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتوليد والتحويل والتوزيع مؤكدا على موافقة ديوان المحاسبة على مشروع تنفيذ محطة التوليد الغازية بأربع وحدات وبقدرة إجمالية 164 ميجا وات.

كما أشار إلى استكمال إجراءات التعاقد بخصوص محطة البرج بقدرة إجمالية 170 ‪ميجا وات وفي انتظار فتح الاعتماد المستندي من قِبل مصرف ليبيا المركزي لإتمام إجراءاتها