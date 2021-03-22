تم اليوم الاثنين، تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط بمدينة بنغازي بمنطقة قنفودة.

جاء ذلك برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، العماري محمد، وجميع رؤساء شركات المؤسسة، وجمع غفير من المدراء العموم ومدراء الإدارة بالمؤسسة وشركات القطاع.

ونقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، عن صنع الله قوله في هذا الصدد: “باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نهنئ الجميع على هذا الحدث العام والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار حرصنا على توفير افض الخدمات والرعاية الصحية لجميع عاملينا واهاليهم وعائلاتهم بالمنطقة الشرقية، حيث تم مراعاة بأن تكون هذه المصحة مواكبة لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال الصحة من جميع الجوانب، وبما يليق بمستخدمي قطاع النفط، وقد قامت لجنة الإدارة بمصحة النفط بوضع كافة التصاميم الانشائية الأولية لهذا المشروع الحيوي الهام، والذي سيكون احد اهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن”.

تدشين حجر الأساس لمصحة النفط ببنغازي برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة،… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١