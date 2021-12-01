تدشين خط بحري بين ليبيا وتركيا

دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى الرحلات البحرية السياحية بين ليبيا وتركيا (ميناء مصراتة البحري وميناء إزمير)، حيث تعتبر الرحلة الأولى من نوعها في ليبيا منذ أكثر من 20 سنة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن ذلك يأتي في إطار تجسيد برنامج حكومة الوحدة الوطنية “عودة الحياة”، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في ليبيا، وينطلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة “كافالاي كوين” السياحية، وساهمت حكومة الوحدة الوطنية في تذليل كافة الصعاب والعراقيل التي واجهت كافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع.

وأفاد الوزير في كلمة له، بأن الحكومة أصدرت التشريعات اللازمة لتخفيض سعر التكلفة لصالح المواطن الراكب لتسهيل فرص التنقل والتمتع بوسيلة النقل البحري بين ليبيا وتركيا.

وأضاف الوزير: “وفي نفس الوقت نحن بصدد اتخاذ عدة إجراءات خاصة بالاتفاق مع الحكومة المصرية والتونسية والمغربية على فتح رحلات بحرية سياحية في الفترة القريبة القادمة”.