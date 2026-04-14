تدشين خط غاز استراتيجي يعيد 150 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط دخول مشروع خط الغاز بقطر 42 بوصة الرابط بين حقل الانتصار A/103 وخط 36B مرحلة التشغيل التجريبي، بعد استكمال أعمال الربط بنجاح عبر فرق فنية وطنية، في خطوة تعزز كفاءة نقل الغاز وتحد من الهدر.

وجرى تنفيذ المشروع بإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، حيث يسهم هذا الربط في استرداد نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، كانت تُفقد سابقًا نتيجة عمليات الحرق.

ويُمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة، خاصة أنه ظل متوقفًا لأكثر من 16 عامًا، قبل أن تعاد الحياة إليه عبر جهود فنية محلية، ما يعزز منظومة نقل الغاز من حقول الانتصار A/103 والإرادة والساحل.

كما يسهم الخط الجديد في إنهاء ظاهرة الضغط الراجع التي كانت تعيق العمليات الإنتاجية، وتتسبب في توقف بعض الحقول بشكل قسري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الإنتاج ورفع كفاءته.

ونُفذ المشروع بواسطة كوادر متخصصة من شركتي سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والزويتينة، تحت إشراف إدارة الصيانة بالمؤسسة الوطنية للنفط، في تأكيد عملي على كفاءة الكوادر الليبية وقدرتها على التعامل مع التحديات الفنية المعقدة وفق المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الفرق الفنية التي أنجزت المشروع، حيث عبّر مجلس إدارة الشركة عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من كوادر شركتي سرت والزويتينة.

كما أشاد بالدعم المتواصل الذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا أن هذا الدعم لعب دورًا حاسمًا في تجاوز التحديات وإعادة إحياء مشروع ظل متعثرًا لسنوات، ليصبح اليوم رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعي المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الغاز، وتقليل الفاقد، ورفع معدلات الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويعزز الإيرادات.

