تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعاً عبر تقنية “زووم”، مع غرفة الطوارئ الصحية بجمهورية مصر العربية.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آلية تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين الوزارتين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الليبية.

وعُرض خلال الاجتماع، تجربة الجانبان في التصدي لجائحة كورونا، وتم الاتفاق على توحيد كافة الجهود لمكافحة هذه الجائحة، بالإضافة الى مناقشة موضوع تزويد مراكز العزل بالأكسجين السائل.

كما تطرق الاجتماع أيضًا، إلى توسيع أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يخص الجانب الصحي وفق الاتفاق الذي تم بين وزيري الصحة بالبلدين في العشرين من أبريل من العام الجاري.