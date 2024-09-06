تدشين مبنى السفارة الليبية الجديد في أديس أبابا

أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حفل تدشين مبنى السفارة الليبية الجديد، بحضور وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي وسفير ليبيا لدى إثيوبيا محمد آدم لينو.

كما شهد الحفل حضور وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، إلى جانب عدد من المسؤولين الإثيوبيين، بما في ذلك مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الخارجية في الوزارة.

وأفادت وزارة الإسكان والتعمير بأن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد زيارته إلى لعاصمة الإثيوبية في أبريل الماضي، حيث أكد الدبيبة خلال زيارته على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا وإثيوبيا في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.