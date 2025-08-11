تدشين مبنى المصرف المركزي الجديد في «قرجي» بمعايير صديقة للبيئة وتحول رقمي

دشّن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، مشروع مبنى المصرف المركزي الجديد بمنطقة قرجي، في خطوة طال انتظارها لتوحيد إدارات المصرف في مرفق واحد متكامل ومستقل.

ويهدف المشروع إلى إنهاء معاناة الموظفين الناتجة عن تشتت الإدارات في عدة مواقع متفرقة بمدينة طرابلس، وتوفير بيئة عمل حديثة ومتطورة.

وصُمم المبنى وفق أحدث المعايير الهندسية، ليكون أول مبنى في ليبيا يحصل على الاعتماد الذهبي للمباني الصديقة للبيئة، مع اعتماد أنظمة متطورة تواكب استراتيجية التحول الرقمي.

ويمثل المبنى الجديد رمزاً لاستقلالية مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة، ويعكس التزام المصرف بالحداثة والكفاءة في إدارة قطاع النقد والسياسة المالية في البلاد.