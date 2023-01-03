تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء، بتدشين مشروع مركز التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني، بحضور خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي، ومحمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني، ومصطفى بن عمار مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني، ومدراء الإدارات والعاملين بالمركز.

وأفادت الوزارة بأن التدشين يأتي في إطار متابعة خطط التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور التقني الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني في ليبيا.

ويهدف المشروع إلى الإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

وقدم مندوب المكتب الاستشاري الأمريكي (Wave Biue) عرضاً شاملاً حول مراحل تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لاستكمال العمل المحدد لرفع الحظر الجوي.

من جانبه أثنى وزير المواصلات على الجهد المبذول وخطة تنفيذ المشروع مبديا استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الدعم اللازم وتوفير كافة الاحتياجات لتطوير قطاع الطيران المدني والمطارات في ليبيا، مشدداً على أهمية الحرص على إنجاز مراحل العمل وفق الأسس والمعايير المعتمدة وبرنامج زمني محدد، داعياً كافة الأطراف ذات العلاقة للمساهمة في إنجاز المشروع في أقصر الآجال.