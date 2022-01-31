تدشين مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث طرابلس

دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

ويزيد الطول الإجمالي للمشروع 23 كم وسيتم تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

وتم خلال مراسم تدشين المشروع، التوقيع على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الجديدة، أهمها طريق إجدابيا جالو بمسافة 252 كيلومتر، وطريق أوباري غات بمسافة 360 كيلومتر، وأربعة كباري جديدة وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري الرابع وطريق المطار بمدينة بنغازي، و تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سبها وإجدابيا.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يأذن ببدء استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في #طرابلس الذي يبلغ طوله 23.8 كيلومترا،… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٣١ يناير ٢٠٢٢

الطريق الدائري الثالث في #طرابلس إحدى مشاريع #عودة_الحياة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٣١ يناير ٢٠٢٢