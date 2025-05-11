تدشين مشروع الكابل البحري «ميدوسا» في مصراتة

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات في مصراتة عن تدشين مشروع الكابل البحري “ميدوسا”، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء وصلة بحرية مباشرة تربط ليبيا بأوروبا عبر كابل بحري يمتد بطول 8700 كيلومتر.

وشهد مراسم الإطلاق حضور كل من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات، عبد الباسط الباعور، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، يوسف أبوزويدة، وعميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، إلى جانب مسؤولين من شركات الاتصالات.

ويهدف مشروع “ميدوسا” إلى إرساء بنية تحتية اتصالاتية حديثة من شأنها تعزيز وتطوير قدرات الاتصال بين ليبيا والقارة الأوروبية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الاتصالات الليبي.