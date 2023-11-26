تدشين منصة «موثوق» لتسجيل المتاجر الإلكترونية

شهد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، رفقة رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش، مراسم تدشين منصة “موثوق” لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل حول تنظيم المتاجر الإلكترونية بالسوق الليبي نظمتها شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة.

وتضمنت ورشة العمل جلسات حوارية للتعريف بالإطار التنظيمي لعمل المتاجر الإلكترونية وفقا للائحة والتصنيفات المعتمدة، وآلية تسجيل المتاجر عبر منصة “موثوق” وكيفية الحصول على أذونات المزاولة للمتاجر الإلكترونية.

وحضر فعاليات الورشة وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المناطق الحرة، والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات المتخصصة بالخدمات المالية والدفع الإلكتروني ولفيف من الأكاديميين وعدد من أصحاب المتاجر الإلكترونية.

وأوصى المشاركون في ختام ورشة العمل على دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية، ودعوة كافة الجهات ذات العلاقة للمشاركة في تنظيم المتاجر الإلكترونية عبر منصة “موثوق”.

كما اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة على هامش ورشة العمل، عدداً من المتاجر الإلكترونية وتسليم أذونات مزاولة النشاط بعد استكمال عملية تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية.