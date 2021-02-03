تدشين منظومة السجل التجاري الإلكترونية

دشن وزير الاقتصاد والصناعة المُكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وبحضور وزير العمل المهدي الأمين، منظومة السجل التجارى الإلكترونية التى أشرف على إنشاءها مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي بالوزارة.

ونصت المادة الأولى من القرار بمنح مكتب السجل التجاري العام من خلال السجلات التجارية المحلية تفعيل العمل بمنظومة السجل التجاري الإلكترونية.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن هذه المنظومة سيتم ربطها بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ومركز التوثيق بوزارة العمل، بالإضافة إلى فتح نوافذ إطلاع لمصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.