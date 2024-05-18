تدمير ثلاث طائرات حربية روسية بضربة اوكرانية في القرم

أدت ضربة أوكرانية بعيدة المدى على قاعدة “بيلبك” الجوية التي تسيطر عليها روسيا في شبه جزيرة القرم، دمرت ثلاث طائرات حربية روسية ومنشأة للوقود قرب مدرجها الرئيسي.

و قالت شركة ماكسار الأميركية للأقمار الاصطناعية التجارية، أن صور أقمار اصطناعية التقطت، الخميس، وأظهرت تدمير طائرتين مقاتلتين من طراز ميغ-31 ومقاتلة من طراز سو-27.

وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا فيما يبدو عن إلحاق أضرار بمقاتلة من طراز ميغ-29، ولم تعلن أوكرانيا صراحة مسؤوليتها عن ضرب القاعدة الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن أوكرانيا شنت هجوما خلال الليل على القرم وإن دفاعاتها الجوية اعترضت خمسة صواريخ بعيدة المدى تعرف باسم أتاكمز.

وزاد اعتماد أوكرانيا على الطائرات المسيرة طويلة المدى والصواريخ لضرب أهداف بعيدا عن جبهة القتال بما في ذلك في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية وضمتها في 2014.