تدمير حظيرة طائرات مُسيَّرة وطائرة شحن عسكرية بقاعدة الجفرة

أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، الجمعة، استهداف سلاح الجو بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق قاعدة الجفرة الجوية الواقعة وسط البلاد والتي تعد نقطة رئيسية لدعم قوات حفتر في هجومها على العاصمة.

وقالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، في بيان الجمعة، إنها دمرت حظيرة للطائرات المُسيَّرة وطائرة شحن يوشن 76 التي تُستعمل في نقل الذخائر، إضافة لمنظومات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة التي تستخدمها قوات حفتر لتحشيد ودعم القوات التي تهاجم العاصمة.

ودعت الغرفة في بيانها كل من تورط في العدوان على العاصمة إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم ليشملهم قانون العفو العام، بحسب البيان.

كما تمكن سلاح الجو من تدمير مخزن للذخيرة “دشم” وعدد من الآليات العسكرية.

هذا وقام سلاح الجو بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، أيضًا بتنفيذ ضربة قتالية استهدفت تمركزاً لقوات حفتر في الجفرة على طريق هون – طرابلس، بالإضافة إلى استهداف طائرات بدون طيار تابعة لقوات حفتر في نادي الطيران بودان.

