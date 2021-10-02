تدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مُسيَّرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.

وتُنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

من جهتها تقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر عام 2014.