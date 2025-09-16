تدهور صورة إسرائيل عالمياً.. تقرير عبري: تحولت إلى «علامة تجارية سامّة»

رصد تقرير إسرائيلي تدهوراً كبيراً في صورة دولة إسرائيل على المستوى الدولي، مؤكداً أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “العزلة السياسية” تحولت إلى واقع ملموس.

ووفق التقرير، لم تقتصر العزلة على المجال السياسي، بل امتدت لتشمل الاقتصاد والثقافة والرياضة والعلوم والسياحة، الأمر الذي يهدد اتفاقيات السلام الموقعة مؤخراً.

وأشار الصحفي إيتامار إيشنر من “يديعوت أحرونوت” إلى أن إسرائيل أصبحت تُعتبر “علامة تجارية سامة” عالمياً، ما دفع مؤسسات وأفراداً في مختلف الدول إلى مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية.

ومن بين التأثيرات المباشرة: إزالة المنتجات الإسرائيلية من رفوف المتاجر الأوروبية، تقييد منح البحث العلمي، ومنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن السياحة الإسرائيلية تعرضت لضربة قوية، مع تراجع عدد الزوار الأوروبيين بشكل كبير، في حين بدأت بعض الدول في إعادة النظر باتفاقيات الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين.

وفي المجال الثقافي، توقفت الفعاليات الدولية عن دعوة الفرق والفنانين الإسرائيليين، كما وقع آلاف العاملين في السينما العالمية عريضة لمقاطعة التعاون مع إسرائيل.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه العزلة قد يؤدي إلى تهديد اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات السلام مع مصر والأردن، إضافة إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية.

واعتبر مسؤولون سابقون أن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية من قبل دول غربية سيضع إسرائيل في مواجهة ضغوط جديدة، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية.

وفي الوقت نفسه، أكّد نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تزال داعمة لإسرائيل، لكنه أقر بصعوبة الوضع في أوروبا الغربية، داعياً إلى العمل على رفع هذا “الحصار السياسي” على الرغم من استمرار العزلة الدولية.