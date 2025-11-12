المستثمرون يترقبون.. النفط يتراجع والذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

شهدت أسواق النفط والذهب اليوم الأربعاء، تقلبات ملحوظة، في ظل ترقب المستثمرين لإعادة فتح الحكومة الأمريكية وعمليات جني الأرباح التي أثرت على حركة الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر بنسبة 0.38% لتسجل 60.79 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام “برنت” لشهر يناير بنسبة 0.35% لتصل إلى 64.93 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة بلغت 1.5% للخام الأمريكي و1.7% لخام برنت، مع توقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يعزز الطلب على النفط ويحفز النشاط الاقتصادي.

فيما شهد الذهب انخفاضًا طفيفًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4116.65 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس أعلى مستوى له منذ نحو 3 أسابيع.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر فقد بلغت 4121.70 دولار للأونصة.

وجاءت التراجعات نتيجة عمليات جني الأرباح وارتفاع طفيف للدولار، بعد أن ارتفع المعدن النفيس في الجلسة السابقة بدعم من توقعات السوق بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي.