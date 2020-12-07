«تذكرة واحدة» بين شركتي طيران إسرائيلية وبحرينية

بعد ما كان الكيان الصهيوني والبحرين قد اتفقا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات في البلدين.

أعلنت شركة طيران “إلعال” الصهيونية، أمس الأحد، عن تعاون جديد مع شركة “طيران الخليج” البحرينية، وأوضحت أنه وفقا لهذا التعاون فإن الشركتين ستقومان برحلات جوية مشتركة بينهما.

وأكدت أنه بموجب هذا التعاون سيكون متاحا شراء تذكرة طيران واحدة في الشركتين، مع محطة توقف في الكيان الصهيوني، أو البحرين.

وسيسمح هذا الاتفاق للمسافرين الصهاينة، بالطيران من مطار “بن غوريون” في طائرة لشركة “إلعال” الصهيونية إلى العاصمة البحرينية المنامة، واستخدام نفس التذكرة إلى إحدى وجهات الشركة البحرينية، في حين يمكن للمسافرين القادمين من البحرين إلى الكيان الصهيوني، أن ينطلقوا من تل أبيب إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

كما سيشمل التعاون بين الشركتين مجالات في نوادي العملات، والشحن، وخدمات الصيانة والتكنولوجيا، وغيرها وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتسير الشركة البحرينية رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الشهر القادم، بحسب ما أعلنت الأسبوع الماضي.