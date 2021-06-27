تراجع أسعار الذهب بفعل استقرار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب، تراجعا إثر تعرضها لضغوط نتيجة استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1774.32 دولاراً أمريكياً للأوقية (الأونصة)، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل عند مستوى 1774.40 دولاراً أمريكياً، وذلك نتيجة استقرار مؤشر الدولار مرتفعًا قرب أعلى مستوى في 11 شهرًا مقابل منافسيه.