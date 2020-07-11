تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم السبت عند الساعة 13:00، بـ5.5 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 4.84%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 4.69% مسجلا 6.1 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 5.25% مسجلاً 6.86 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 235 ديناراً بانخفاض مقداره 6%، وسجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 9.09% مسجلاً 3 دنانير.

ويأتي انخفاض الأسعار في حين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وقيام أول سفينة بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.