تراجع أسعار النفط بفعل فائض المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما عزز المخاوف من فائض المعروض في السوق. ومع ذلك، بقي الانخفاض محدوداً بفعل العقوبات المفروضة على تدفقات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.2% لتسجل 64.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2% أيضاً لتصل إلى 60.65 دولار للبرميل، بعد صعودها بنسبة 1.4% أمس الثلاثاء.

وشهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الحالي، حيث تأثرت بتقارير المخزونات الأمريكية وفائض المعروض العالمي، بالإضافة إلى تأثير العقوبات على النفط الروسي.

ورغم هذا التراجع الطفيف، يظل السوق متأثراً بعوامل العرض والطلب العالمية، خاصة مع استمرار العقوبات على تدفقات النفط الروسية وتأثيرها على الأسعار العالمية.