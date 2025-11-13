النفط يواصل خسائره وسط ضعف الطلب وزيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ما عزز المخاوف من تخمة المعروض.

وبحسب بيانات الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 9 سنتات لتصل إلى 62.62 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت بنسبة 3.8% في الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 11 سنتاً لتسجل 58.38 دولاراً للبرميل، بعد هبوط بنسبة 4.2% يوم أمس الأربعاء.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر 2025.

كما يأتي هبوط أسعار النفط بعد إعلان منظمة أوبك أن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب بنحو طفيف في 2026، في تحوّل عن توقعاتها السابقة بوجود عجز في السوق.

الاحتياطي الذهبي الروسي يسجل قفزة تاريخية بقيمة 92 مليار دولار

أظهرت بيانات المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد من الذهب شهدت قفزة تاريخية وغير مسبوقة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث ارتفعت قيمتها بمقدار 92 مليار دولار، مسجلة أعلى نمو سنوي في التاريخ الحديث.

وتجاوزت هذه الزيادة القياسية إجمالي ما نمت به الاحتياطيات خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة، والتي لم تتجاوز 69 مليار دولار. وارتفعت قيمة الاحتياطيات من 207.7 مليار دولار في نوفمبر 2024 إلى 299.8 مليار دولار في نوفمبر 2025.

ويعود هذا الأداء الاستثنائي بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية بنسبة 50% خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع سعر الأونصة من 2700 دولار إلى 4000 دولار.

كما سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا أعلى مستوى لها منذ عام 1995، في مؤشر على تعزيز دور المعدن النفيس في دعم الاستقرار المالي الروسي.