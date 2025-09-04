تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك».. كندا تخفض سقف سعر النفط الروسي

شهدت أسعار النفط انخفاضًا اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين والتجار اجتماع منظمة “أوبك+” المقرر نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون إمكانية زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر بنسبة 0.46% لتصل إلى 63.51 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 67.16 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض الخامين بأكثر من 2% في تداولات أمس، وسط حالة من الحذر في السوق قبيل أي قرارات محتملة من جانب المنتجين حول تعديل مستويات الإنتاج.

كندا تخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل لتعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو

أعلنت كندا، أمس، خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، في إطار سلسلة من الإجراءات الغربية الرامية للحد من عائدات الطاقة الروسية.

وجاء في بيان رسمي نشر على موقع الحكومة الكندية: “تماشيا مع الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تم خفض سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 إلى 47.6 دولار للبرميل”.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات صممت لمنح أوتاوا مرونة كافية لإجراء مزيد من التعديلات المستقبلية، بما في ذلك إمكانية خفض السقف السعري مرة أخرى إذا تطلب الأمر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة العقوبات الغربية التي تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل العمليات العسكرية وتعزيز موقفها الجيوسياسي، وسط تحذيرات متكررة من موسكو بشأن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.

من جانبها، أكدت روسيا مرارًا على قدرتها على مواجهة الحظر الغربي، وشددت على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف سياسة الغرب بأنها “استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء روسيا”، محذرًا من أن هذه العقوبات “تضرب الاقتصاد العالمي بأكمله”، وأن الهدف الحقيقي منها هو “تدهور مستوى معيشة الملايين من الناس”.

ويأتي خفض السقف الكندي في سياق جهود أوروبية وغربية متواصلة للتنسيق على قيود أسعار النفط الروسي، في محاولة لتقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة دون التأثير الكبير على أسواق النفط العالمية.

مسؤول أوروبي: شراء الوقود الأمريكي بقيمة 250 مليار دولار سنوياً غير واقعي

أكد رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراء الوقود من الولايات المتحدة بقيمة 250 مليار دولار سنوياً يعد “غير واقعي على الإطلاق”.

وأشار لانغه إلى أن الشركات الأوروبية تشتري حالياً من الولايات المتحدة وقوداً بقيمة نحو 100 مليار دولار سنوياً، بينما تنص الصفقة على شراء إضافي يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً، وهو ما اعتبره صعب التنفيذ عملياً.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “لا أرى إمكانيات لتنفيذ هذا، ولدي شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على توفير هذه الكميات من النفط والغاز الطبيعي المسال، حيث أفادت بعض الشركات الأمريكية بأنها لن تتمكن من توريد هذا الحجم”.

وتأتي هذه التصريحات بعد اتفاق توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 يوليو، والذي نص على فرض رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبا بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.