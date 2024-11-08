بعد فوز «دونالد ترامب».. أسعار النفط والذهب تتراجع

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.86% إلى 71.74 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.73% إلى 75.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويوم أمس الخميس، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.95% إلى 72.36 دولار للبرميل، بينما زادت عقود “برنت” بنسبة 0.95% أيضا إلى 75.63 دولار للبرميل.

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية

“انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة رغم استقرار الدولار، وجرى تداول العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر ديسمبر المقبل، عند 2691.20 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الفورية لمعدن الذهب عند 2681.48 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.93% عن سعر الإغلاق السابق”، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.