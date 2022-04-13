تراجع إصابات ووفيات كورونا حول العالم للأسبوع الثالث على التوالي

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعد فيه تقليل مستويات المراقبة والاختبارات.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير أسبوعي لها عن جائحة كورونا، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

ونوهت الصحة العالمية إلى أن هذه الانخفاضات “يجب تفسيرها بحذر”، لأن الكثير من الدول التي شهدت انحسارا في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.