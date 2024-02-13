تراجع إيرادات الشركات الداعمة لإسرائيل بسبب المقاطعة

شهد مبيعات عدد من الشركات العالمية تراجعا خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب دعوات مقاطعة هذه الشركات الداعمة لإسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

ومن بين الشركات المتأثرة، شركة ماكدونالدز الأمريكية، وعلى الرغم من الزيادة الاسمية في الإيرادات في الربع الأخير من عام 2023، فإنها جاءت أقل من توقعات السوق.

وأرجعت ماكدونالدز هذه الانتكاسة إلى انخفاض المبيعات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك الشرق الأوسط، وماليزيا، وإندونيسيا،

كما تأثرت سلسلة المقاهي الأميركية الشهيرة “ستاربكس” بتداعيات المقاطعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث الرئيس التنفيذي لها “لاكسمان ناراسيمهان” عن ضعف المبيعات وحركة المرور في مقاهيهم في الولايات المتحدة بسبب المقاطعة.

شركة أميريكية عملاقة أخرى، هي شركة دومينوز بيتزا، تأثرت بالمقاطعة بشكل مباشر، خاصة في آسيا، حيث انخفضت مبيعات المتاجر في النصف الثاني من العام الماضي، وتسببت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الشركة وهي توزع وجبات مجانية على الجنود الإسرائيليين بردود فعل كبيرة غاضبة.

وتراجعت إيرادات شركة “يام” Yum، الشركة الأم لـكنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل، إلى أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2023.

