تراجع الحجوزات السياحية الخارجية في الأردن

أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، أن نحو 20 ألف أردني حجزوا رحلاتهم السياحية الخارجية، خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال الناطق باسم الجمعية الدكتور رافع الطاهات، اليوم الخميس، أن نسبة السياحة الخارجية خلال عطلة العيد تعتبر “ضعيفة” مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية، متوقعا ارتفاع الحجوزات قليلاً خلال الأيام القادمة ليصل إلى 25 ألف مسافر.

وأشار الطاهات، إلى أن الوجهات الأكثر إقبالا للأردنيين في العيد، أنطاليا وطرابزون في تركيا، وشرم الشيخ بمصر، منوها أن مدينة إسطنبول تشهد ضعفا في الإقبال خلال عيد الأضحى العام الحالي.